Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frau überschreitet zulässige Fahrerlaubnis mit Anhänger

Höxter (ots)

Am Montag, 5. Januar, kontrollierten Kollegen der Polizeiwache Höxter auf der K 46 zwischen Lüchtringen und Höxter einen Pkw mit Anhänger. Dabei stellten die Beamten zunächst fest, dass die Hauptuntersuchung des Anhängers abgelaufen war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem bekannt, dass die 34-jährige Fahrerin nur die Führerscheinklasse B besitzt. Da die zulässige Gesamtmasse von Pkw und Anhänger 3.500 kg überschritt, war ihre Fahrerlaubnis hierfür nicht ausreichend. Die Fahrerin hat somit eine Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis begangen. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet./rek

