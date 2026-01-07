PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frau überschreitet zulässige Fahrerlaubnis mit Anhänger

Höxter (ots)

Am Montag, 5. Januar, kontrollierten Kollegen der Polizeiwache Höxter auf der K 46 zwischen Lüchtringen und Höxter einen Pkw mit Anhänger. Dabei stellten die Beamten zunächst fest, dass die Hauptuntersuchung des Anhängers abgelaufen war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem bekannt, dass die 34-jährige Fahrerin nur die Führerscheinklasse B besitzt. Da die zulässige Gesamtmasse von Pkw und Anhänger 3.500 kg überschritt, war ihre Fahrerlaubnis hierfür nicht ausreichend. Die Fahrerin hat somit eine Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis begangen. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 11:23

    POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - Am Montag, 5. Januar, kam es in der Dionysiusstraße in Höxter-Albaxen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 17.55 Uhr und 19.10 Uhr war ein schwarzer Opel Astra am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:32

    POL-HX: Vermisster aus Brakel wieder zurück

    Brakel (ots) - Der vermisste 75-Jährige aus Brakel ist zurück. Er ist wohlauf. Die Polizei im Kreis Höxter bedankt sich für die Unterstützung bei den Suchmaßnahmen und bittet darum, womöglich in den sozialen Netzwerken geteilte Fotos wieder zu entfernen. Zur ursprüngliche Vermisstenfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6190543 Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:16

    POL-HX: 75-Jähriger in Brakel vermisst

    Brakel (ots) - In Brakel wird der 75-jährige Erwin L. vermisst. Er hat am Sonntag, 4. Januar, gegen 14 Uhr eine Senioreneinrichtung in Brakel im Bereich Lütkerlinde in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste ist etwa 185cm groß, 100 Kilogramm schwer und hat schulterlange graue Haare. Vermutlich ist er bekleidet mit einer auffälligen neongelben Arbeiter-Jacke mit Reflektionsstreifen. Suchmaßnahmen der Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren