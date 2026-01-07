PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Montag, 5. Januar, kam es in der Dionysiusstraße in Höxter-Albaxen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 17.55 Uhr und 19.10 Uhr war ein schwarzer Opel Astra am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

