Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Montag, 5. Januar, kam es in der Dionysiusstraße in Höxter-Albaxen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 17.55 Uhr und 19.10 Uhr war ein schwarzer Opel Astra am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

