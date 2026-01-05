Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gullydeckel durch Böller aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Bereits am Freitag, 26. Dezember 2025, gegen 17.30 Uhr, kam es in Bad Driburg zu einem gefährlichen Vorfall, der einen Polizeieinsatz erforderlich machte. Unbekannte Täter warfen an der Berliner Straße, Ecke Brunnenstraße, einen Böller in einen Straßengully. Durch die Explosion wurde der im Schacht befindliche Schlammeimer erheblich beschädigt. Der Gullydeckel wurde so stark angehoben, dass er anschließend senkrecht in der Schachtöffnung stand. Glücklicherweise kam es zu keinem Personen- oder Fahrzeugschaden; insbesondere fuhr kein Fahrzeug in den geöffneten Schacht. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell