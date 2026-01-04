POL-HX: Verkehrsunfallflucht
Höxter (ots)
Am Freitagnachmittag (2. Januar 2026) ist es auf der Corveyer Allee, Höhe Haus Nummer 5, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf aus Holzminden wurde beschädigt. Die 58-jährige Fahrzeugführerin stellte gegen 16:40 Uhr ihren PKW ordnungsgemäß und unbeschädigt ab. Gegen 17:40 Uhr kehrte sie zurück uns stellte fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulieren einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde daher eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271 / 962 0) zu melden. /RS
