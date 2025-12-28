PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Warburg (ots)

Am Vormittag des 24.12.2025 ist es in Warburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Nordhessen parkte gegen 09:15 Uhr seinen silbergrauen Mercedes (A-Klasse) auf dem OBI Parkplatz in Warburg. Das Fahrzeug stand vorwärts eingeparkt in einer Parkflächenmarkierung und war zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 10:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, erkannte er an der rechten Fahrzeugseite frische Unfallspuren. Eine Anzeige wurde gefertigt und die Spuren gesichert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271 / 9620) zu melden. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

