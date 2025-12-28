Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Warburg (ots)

Am Vormittag des 24.12.2025 ist es in Warburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Nordhessen parkte gegen 09:15 Uhr seinen silbergrauen Mercedes (A-Klasse) auf dem OBI Parkplatz in Warburg. Das Fahrzeug stand vorwärts eingeparkt in einer Parkflächenmarkierung und war zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 10:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, erkannte er an der rechten Fahrzeugseite frische Unfallspuren. Eine Anzeige wurde gefertigt und die Spuren gesichert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271 / 9620) zu melden. /RS

