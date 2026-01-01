PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Silvesternacht

Kreis Höxter (ots)

Die Beamten der Kreispolizeibehörde erlebten eine verhältnismäßig ruhige Silvesternacht. Vom 31.12.2025 (18:00 Uhr) bis 01.01.2026 (06:00 Uhr) verzeichnete die Leitstelle in Höxter kreisweit 15 Einsätze, die im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel standen. Insgesamt kam es zu zwei Einsätzen, bei denen verbale Streitigkeiten geschlichtet werden mussten. Eine Person war derart stark angetrunken, dass sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. In Bad Driburg, Ottbergen und Steinheim ist es zu Körperverletzungsdelikten gekommen, bei denen die Geschädigten leicht verletzt wurden; entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Insgesamt fünfmal wurde sich im Kreis Höxter über die Art und Weise des Abbrennens des Feuerwerks beschwert. In Beverungen (Lange Straße) und Steinheim (Höxterstraße) ist es zum Brand von Mülltonnen gekommen. Die Feuer konnten gelöscht werden, so dass es zu keinen weiteren Beschädigungen gekommen ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Höxter zu melden (05271/9620). In Bad Driburg (Karlsring) brannten Reste von Feuerwerksbatterien derart stark, dass die Feuerwehr gerufen wurde. Die Feuer konnten gelöscht werden; zu Sachbeschädigungen ist es nicht gekommen. Zu einem weiteren Brand kam es in Ottbergen. Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand löschen. Am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Auch hierzu werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271/9620) zu melden. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:42

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Warburg (ots) - Am Vormittag des 24.12.2025 ist es in Warburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Nordhessen parkte gegen 09:15 Uhr seinen silbergrauen Mercedes (A-Klasse) auf dem OBI Parkplatz in Warburg. Das Fahrzeug stand vorwärts eingeparkt in einer Parkflächenmarkierung und war zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 10:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, erkannte er an der rechten Fahrzeugseite frische ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:40

    POL-HX: Einbruchdiebstahl

    Beverungen-Herstelle (ots) - In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2025 ist es in Herstelle (Schifferstraße) zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen, bevor es wieder durch die Gartentüre verlassen wurde. Angaben über das Diebesgut liegen bisher nicht vor. Die Besitzer des Hauses waren zum Tatzeitpunkt nicht im Gebäude. Durch die Kriminalpolizei erfolgte die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:56

    POL-HX: Leiche in Willebadessener Waldgebiet gefunden - Ermittlungen zur Identität dauern an

    Willebadessen (ots) - Am Sonntag, 21.12.2025, wurde durch Spaziergänger gegen 14 Uhr in einem Waldgebiet nahe Willebadessen-Borlinghausen eine Leiche gefunden. In unmittelbarer Nähe zum Fundort stand der VW Lupo des vermissten 86-jährigen Manns aus Willebadessen. Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, kann derzeit seitens der Polizei nicht bestätigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren