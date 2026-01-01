Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Silvesternacht

Kreis Höxter (ots)

Die Beamten der Kreispolizeibehörde erlebten eine verhältnismäßig ruhige Silvesternacht. Vom 31.12.2025 (18:00 Uhr) bis 01.01.2026 (06:00 Uhr) verzeichnete die Leitstelle in Höxter kreisweit 15 Einsätze, die im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel standen. Insgesamt kam es zu zwei Einsätzen, bei denen verbale Streitigkeiten geschlichtet werden mussten. Eine Person war derart stark angetrunken, dass sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. In Bad Driburg, Ottbergen und Steinheim ist es zu Körperverletzungsdelikten gekommen, bei denen die Geschädigten leicht verletzt wurden; entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Insgesamt fünfmal wurde sich im Kreis Höxter über die Art und Weise des Abbrennens des Feuerwerks beschwert. In Beverungen (Lange Straße) und Steinheim (Höxterstraße) ist es zum Brand von Mülltonnen gekommen. Die Feuer konnten gelöscht werden, so dass es zu keinen weiteren Beschädigungen gekommen ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Höxter zu melden (05271/9620). In Bad Driburg (Karlsring) brannten Reste von Feuerwerksbatterien derart stark, dass die Feuerwehr gerufen wurde. Die Feuer konnten gelöscht werden; zu Sachbeschädigungen ist es nicht gekommen. Zu einem weiteren Brand kam es in Ottbergen. Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand löschen. Am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Auch hierzu werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271/9620) zu melden. /RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell