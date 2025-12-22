PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leiche in Willebadessener Waldgebiet gefunden - Ermittlungen zur Identität dauern an

Willebadessen (ots)

Am Sonntag, 21.12.2025, wurde durch Spaziergänger gegen 14 Uhr in einem Waldgebiet nahe Willebadessen-Borlinghausen eine Leiche gefunden.

In unmittelbarer Nähe zum Fundort stand der VW Lupo des vermissten 86-jährigen Manns aus Willebadessen.

Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, kann derzeit seitens der Polizei nicht bestätigt werden.

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Leichnams festzustellen. /buc

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

