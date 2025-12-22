Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leiche in Willebadessener Waldgebiet gefunden - Ermittlungen zur Identität dauern an

Willebadessen (ots)

Am Sonntag, 21.12.2025, wurde durch Spaziergänger gegen 14 Uhr in einem Waldgebiet nahe Willebadessen-Borlinghausen eine Leiche gefunden.

In unmittelbarer Nähe zum Fundort stand der VW Lupo des vermissten 86-jährigen Manns aus Willebadessen.

Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, kann derzeit seitens der Polizei nicht bestätigt werden.

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Leichnams festzustellen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell