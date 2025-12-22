POL-HX: Leiche in Willebadessener Waldgebiet gefunden - Ermittlungen zur Identität dauern an
Willebadessen (ots)
Am Sonntag, 21.12.2025, wurde durch Spaziergänger gegen 14 Uhr in einem Waldgebiet nahe Willebadessen-Borlinghausen eine Leiche gefunden.
In unmittelbarer Nähe zum Fundort stand der VW Lupo des vermissten 86-jährigen Manns aus Willebadessen.
Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, kann derzeit seitens der Polizei nicht bestätigt werden.
Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Leichnams festzustellen. /buc
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271/962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell