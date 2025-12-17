Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der B7 - Zwei Fahrzeuge sichergestellt - Zwei Jugendliche schwer verletzt

Warburg (ots)

Am Dienstagabend, 16. Dezember, kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen Wrexen und Warburg-Scherfede zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam gegen 20.30 Uhr ein Chevrolet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der 17-jährige Fahrer verlor während der Fahrt in Richtung Scherfede die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem Bordstein, schleuderte anschließend über die Gegenfahrbahn und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Zwei weitere Insassen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden dabei schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt führte und wie viele Personen sich tatsächlich im Pkw befanden. Dies ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein mögliches illegales Kraftfahrzeugrennen. Ein weiterer mutmaßlich beteiligter Pkw konnte unweit der Unfallstelle angetroffen werden. In dem Audi befanden sich ein 19-jähriger Fahrer sowie vier Mitfahrer im Alter von jeweils 17 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn wurden beide Fahrzeuge, zwei Führerscheine sowie die Mobiltelefone der Beteiligten sichergestellt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Dortmund im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Die B7 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 8 Uhr vollständig gesperrt.

Zeugen, die etwas zum Fahrverhalten der beteiligten Pkws und zum Unfallhergang sagen können, werden geben, sich bei der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /rek

