Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Toter vom Weserufer ist vermisster Senior

Beverungen (ots)

Bei der am Samstag, 29. November, am Weserufer in Beverungen aufgefundenen Leiche handelt es sich um den seit dem 18. November vermissten Senior. Nach der inzwischen durchgeführten Obduktion steht fest, dass der 80-jährige Mann ohne Fremdeinwirkung verstorben ist. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen liegen nicht vor. Die Polizei Höxter bittet darum, alle im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten Lichtbilder eigenständig zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

