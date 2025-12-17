Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Toter vom Weserufer ist vermisster Senior

Beverungen (ots)

Bei der am Samstag, 29. November, am Weserufer in Beverungen aufgefundenen Leiche handelt es sich um den seit dem 18. November vermissten Senior. Nach der inzwischen durchgeführten Obduktion steht fest, dass der 80-jährige Mann ohne Fremdeinwirkung verstorben ist. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen liegen nicht vor. Die Polizei Höxter bittet darum, alle im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten Lichtbilder eigenständig zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell