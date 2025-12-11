Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei ermittelt zu möglicher Unfallflucht auf der B64

Bad Driburg (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt wegen eines eventuellen Verkehrsunfalls mit Flucht. Womöglich hat sich im Laufe des Dienstags, 9. Dezember, auf der B64 in dem Bereich zwischen Bad Driburg und Brakel ein seitlicher Zusammenstoß zwischen einem blauen VW Polo und einem roten Lkw, vielleicht mit ausländischem Kennzeichen, ereignet. Dabei ist unter anderem der rechte Seitenspiegel des VW Polo beschädigt worden.

Da zu dem Vorfall widersprüchliche Angaben vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise durch mögliche Zeugen oder des betreffenden Lkw-Fahrers unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

