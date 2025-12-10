Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior in Steinheim um Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobereich betrogen

Steinheim (ots)

In Steinheim ist ein Senior Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die unbekannten Anrufer, die sich als Beamte einer benachbarten Polizeidienststelle ausgaben, setzten den älteren Mann fünf Stunden lang am Telefon unter Druck, bis er seine Wertgegenstände aus einem Bankschließfach geholt und an einem vereinbarten Ort hinterlegt hatte - in dem guten Glauben, der Polizei bei Ermittlungen geholfen zu haben. Der Schaden geht in den fünfstelligen Euro-Bereich.

Dem Senior erzählten die vermeintlichen Polizisten während der mehrstündigen Gespräche, dass sie einem Betrüger auf der Spur wären und Unterstützung bräuchten. Dazu solle er seine Wertgegenstände aus seinem Bankdepot entnehmen und an einem vereinbarten Ort zur Abholung bereitlegen. Nachdem am Abend die Abholung erfolgt war, dämmerte dem Mann, dass etwas mit der ganzen Angelegenheit nicht stimmte und er informierte die echte Polizei. Von den hinterlegten Wertgegenständen fehlte mittlerweile jede Spur.

Die echte Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Telefonbetrug aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Unter anderem ist ein Fahrzeug aufgefallen, das am Nachmittag längere Zeit in der Blumenstraße parkte. Darin hätten zwei Personen gesessen. Auffällig war außerdem ein Radfahrer, der in der Abenddämmerung mehrfach in dem Wohngebiet kreiste. Wem das Auto oder der Radfahrer ebenfalls aufgefallen ist, sollte sich mit der Kriminalpolizei in Höxter unter 05271/962-0 in Verbindung setzen.

Die Polizei warnt grundsätzlich vor Betrügern am Telefon und weist darauf hin, dass die echte Polizei niemals nach Bargeld oder Wertgegenständen fragt. Sobald unbekannte Anrufer das Gespräch - unter welchem Vorwand auch immer - auf Wertsachen lenken, sollte man auflegen und die echte Polizei informieren. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell