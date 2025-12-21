PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Brakel (ots)

33034 Brakel

Freitag, 19.12.2025, 17:30 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich bei der Polizei in Höxter und machte Angaben über einen verdächtigen Mercedes, der in Schlangenlinien bewegt wird. Die eingesetzte Funkstreife konnte den beschriebenen Pkw in der Innenstadt Brakel anhalten und die Fahrzeugführerin kontrollieren. Da der Zeuge eine unsichere Fahrweise beschrieb, wurde bei der 36-jährigen Fahrzeugführerin auch ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Die Beamten ließen daher im Anschluss eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Pkw musste vor Ort abgestellt werden. Ar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

