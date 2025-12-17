POL-HX: Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma stürzt durch ein Dach
Höxter (ots)
Bei einem Arbeitsunfall am Freitag, 12. Dezember, im Gewerbegebiet "Zur Lüre" in Höxter ist gegen 13.15 Uhr ein Mitarbeiter eines Dachdeckerbetriebes bei Dacharbeiten durch eine Dachfläche gebrochen und zu Boden gestürzt.
Der 44-jährige Mann zog sich durch den Sturz aus rund sechs Metern Höhe lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er einige Zeit später seinen schweren Verletzungen.
Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde das Amt für Arbeitsschutz hinzugezogen.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell