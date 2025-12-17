PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma stürzt durch ein Dach

Höxter (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Freitag, 12. Dezember, im Gewerbegebiet "Zur Lüre" in Höxter ist gegen 13.15 Uhr ein Mitarbeiter eines Dachdeckerbetriebes bei Dacharbeiten durch eine Dachfläche gebrochen und zu Boden gestürzt.

Der 44-jährige Mann zog sich durch den Sturz aus rund sechs Metern Höhe lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er einige Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde das Amt für Arbeitsschutz hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

