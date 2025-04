POL-EL: Meppen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Osterwald (ots) - Am Dienstag, dem 15. April 2025, kam es gegen 14:30 Uhr im Kreuzungsbereich Im Hoppenhook / Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. Ein 57-jähriger Fahrer eines Citroën Berlingo befuhr die Straße Im Hoppenhook in Richtung Lingener Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er offenbar den ...

