Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchdiebstahl

Beverungen-Herstelle (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2025 ist es in Herstelle (Schifferstraße) zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen, bevor es wieder durch die Gartentüre verlassen wurde. Angaben über das Diebesgut liegen bisher nicht vor. Die Besitzer des Hauses waren zum Tatzeitpunkt nicht im Gebäude. Durch die Kriminalpolizei erfolgte die Spurensicherung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271 / 9620) zu melden. /RS

