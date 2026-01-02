Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto beschädigt Zaun und fährt weiter

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg wurde ein Grundstückszaun durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt, das sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 29. Dezember, gegen 23.10 Uhr auf der Brunnenstraße. Der unbekannte Wagen kam bei winterglatter Fahrbahn, ausgangs der Einmündung Brakeler Straße/ Brunnenstraße, nach einer Fahrbahnverschwenkung nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte anschließend mit dem Zaun. Mehrere Zaunelemente wurden dabei erheblich beschädigt. Anschließend setzte das Auto seine Fahrt über die von-Vincke-Straße fort.

Bei dem Wagen soll es sich um eine flache Limousine gehandelt haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 entgegen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell