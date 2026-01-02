PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto beschädigt Zaun und fährt weiter

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg wurde ein Grundstückszaun durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt, das sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 29. Dezember, gegen 23.10 Uhr auf der Brunnenstraße. Der unbekannte Wagen kam bei winterglatter Fahrbahn, ausgangs der Einmündung Brakeler Straße/ Brunnenstraße, nach einer Fahrbahnverschwenkung nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte anschließend mit dem Zaun. Mehrere Zaunelemente wurden dabei erheblich beschädigt. Anschließend setzte das Auto seine Fahrt über die von-Vincke-Straße fort.

Bei dem Wagen soll es sich um eine flache Limousine gehandelt haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 entgegen. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

