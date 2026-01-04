Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warburg (ots)

Am Samstagmorgen, 3. Januar 2026 gegen 06:30 Uhr, ist es auf der B7 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Der 69-jährige Fahrzeugführer aus Warburg befuhr die B7 von Kassel kommend in Richtung Warburg und kam in Höhe Dalheim in einer Linkskurve nach rechts von der winterglatten Straße ab. Der Ford Focus prallte frontal gegen einen Baum und erlitt einen Totalschaden. Der schwer verletzte PKW-Fahrer wurde mittels Rettungswagen dem Warburger Krankenhaus zugeführt. Die B7 war während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. In den letzten Tagen ist es aufgrund der winterlichen Witterung im Kreis Höxter zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Die Polizei rät, für bevorstehende Fahrten mehr Zeit einzuplanen und die Geschwindigkeit an die vorherrschende Witterung anzupassen. /RS

