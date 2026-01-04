PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Versuchter Automatendiebstahl

Brakel (ots)

Am 3. Januar 2026, gegen 03:30 Uhr, versuchten mehrere Täter, einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Der angegangene Automat befindet sich in Brakel im Bereich der Straßen Am Hembser Berg / Zur Krüne. Die bisher unbekannten Tatverdächtigen haben versucht, mit einem Winkelschleifer den Zigarettenautomaten vom Aufsteller zu lösen. Nachdem dies nicht gelang, entfernten sich die drei Personen in einem dunklen PKW. Der Automat wurde schwer beschädigt. Die Fahndung nach dem PKW verlief bisher erfolglos. Weitere Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder dem dunklen PKW machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (05271 / 962 0) zu melden. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

