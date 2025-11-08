Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Großer Feuerwehreinsatz wegen Schwelbrand in Wiggenweiler

Bild-Infos

Download

12 weitere Medieninhalte

Bermatingen (ots)

Am Freitagmittag (7.11.2025) kam es im abseits gelegenen Hofgut Wiggenweiler (Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis) zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Um 12.31 Uhr wurden die Feuerwehr Bermatingen und die Drehleiter aus Markdorf wegen eines mutmasslichen Kaminbrands in einem Gebäude in Wiggenweiler alarmiert. Vor Ort war auch eine Rauchentwicklung und deutlich Brandgeruch wahrnehmbar. Die Erinnerungen an den Großbrand auf dem Hofgut im August 2013 kamen wieder auf. Die Einsatzkräfte bauten einen Löschangriff auf und prüften die Kaminanlage in dem mehrere Hundert Jahre alten Gebäude, auch von der Drehleiter aus. Zur Verstärkung wurden weitere Kräfte aus den Feuerwehren Markdorf und Deggenhausertal mit jeweils einem Löschfahrzeug angefordert. Der Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz aus Markdorf war ebenfalls nachalarmiert worden. Der hinzugezogene Schornsteinfeger konnte allerdings keinen Brand im Kamin feststellen. Die weiteren Nachforschung in dem Haus, das teilweise bewohnt war, ergaben, dass es sich um einen Kabelbrand in den Wänden handeln musste. Nach dem aufwändigen Öffnen der Wand- und Deckenverkleidungen konnten auch Spuren von Brandzerung festgestellt werden. Diese Maßnahmen und das Herunterkühlen der betroffenen Stellen in dem stromlos geschalteten Gebäude verhinderten eine Brandausbreitung. Gegen Nachmittag konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Zur Sicherheit blieb eine Brandwache bis zum Abend vor Ort. Mit im Einsatz war der Rettungsdienst und die DRK-Schnelleinsatzgruppe aus Markdorf, die die medizinische Überwachung der eingesetzten Atemschutzgeräteträger übernahm. Verletzt wurden bei dem Einsatz niemand. Die genaue Brandursache, sowie die Schadenshöhe ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 43 Kräften und 9 Fahrzeugen.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Bermatingen - Freiwillige Feuerwehr Markdorf - Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal - Kreisbrandmeister - DRK Rettungsdienst - DRK SEG Markdorf - Schornsteinfeger

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell