Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 75-Jähriger in Brakel vermisst

Brakel (ots)

In Brakel wird der 75-jährige Erwin L. vermisst. Er hat am Sonntag, 4. Januar, gegen 14 Uhr eine Senioreneinrichtung in Brakel im Bereich Lütkerlinde in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste ist etwa 185cm groß, 100 Kilogramm schwer und hat schulterlange graue Haare. Vermutlich ist er bekleidet mit einer auffälligen neongelben Arbeiter-Jacke mit Reflektionsstreifen.

Suchmaßnahmen der Polizei in Brakel und Umgebung, unter anderem mit einem Suchhubschrauber und Hunden, brachten bislang kein Ergebnis.

Es gibt Anhaltspunkte, dass der Vermisste womöglich fußläufig von Brakel in Richtung Istrup gegangen ist. Weitere Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten gibt es aktuell nicht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0.

Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar unter der Adresse: https://polizei.nrw/fahndung/190878

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

