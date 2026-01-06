POL-HX: Vermisster aus Brakel wieder zurück
Brakel (ots)
Der vermisste 75-Jährige aus Brakel ist zurück. Er ist wohlauf. Die Polizei im Kreis Höxter bedankt sich für die Unterstützung bei den Suchmaßnahmen und bittet darum, womöglich in den sozialen Netzwerken geteilte Fotos wieder zu entfernen.
Zur ursprüngliche Vermisstenfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6190543
