Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (30.01.2026, 14.40 Uhr) kam es in Westkirchen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, eine Person wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein 37-jähriger Versmolder befuhr mit seinem Pkw die B 475 von Westkirchen in Richtung Warendorf. Im Verlauf einer langgezogenen Kurve geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision mit einem entgegen kommenden Lkw-Gespann. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert.

Der Fahrer des Pkws wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Im Pkw befanden sich noch eine Beifahrerin (38 Jahre alt, aus Versmold) und ein Kind (5 Jahre alt, aus Versmold), die beide leicht verletzt wurden. Der 47-jährige Lkw-Fahrer aus Hamm wurde ebenfalls leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der verunreinigten Fahrbahn. Die Straße blieb bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 37.050 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell