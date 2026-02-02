Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Auffahrunfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Freitag (30.01.2026, 15.20 Uhr) in Beelen.

Ein 64-jähriger Mann aus Peckeloh war auf der Warendorfer Straße unterwegs und bremste verkehrsbedingt ab. Hinter ihm fuhr ein 54-jähriger Beelener in seinem Pkw. Vermutlich bemerkte er die Bremsung des vorausfahrenden Peckelohers zu spät und fuhr ihm auf.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Beelener leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell