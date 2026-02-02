PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen Autofahrer eingeleitet

Warendorf (ots)

Gleich mehrere Ermittlungsverfahren leiteten Polizisten gegen einen Autofahrer ein, den sie am Sonntag, 1.2.2026, gegen 22.35 Uhr auf der Bornfeld-Ettmann-Straße in Wadersloh angehalten hatten. Der 39-Jährige gab zu Beginn der Kontrolle zu, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen und keinen Führerschein zu besitzen. Des Weiteren befanden sich an dem von ihm benutzten Pkw entwendete Kennzeichen und das Auto war nicht zugelassen. Im Fahrzeug lagen weitere gestohlene Kennzeichen sowie Starkstromstecker, die möglicherweise aus Diebstählen stammten. Die Einsatzkräfte stellten Stecker und Kennzeichen sicher. Außerdem ließen sie dem Delbrücker eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

