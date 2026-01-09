PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026 kam es gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Kallenfelser Straße und Dominikstraße in Kirn, in der Nähe des REWE-Marktes, zu einem Verkehrsunfall mit zwei unfallbeteiligten PKW. Hierbei wurde niemand verletzt.

Die Einmündung ist mittels Lichtzeichenanlage (Ampel) geregelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme werfen sich die Beteiligten jeweils gegenseitig vor, dass das Gegenüber bei Rot in die Einmündung eingefahren ist. Da vor Ort keine unbeteiligten Unfallzeugen festgestellt werden konnten bittet die Polizei, dass sich Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, auf hiesiger Dienststelle melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 18:38

    POL-PIKIR: Dachstuhlbrand in Monzingen - Bewohner unverletzt

    Monzingen (ots) - Am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr kam es im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Monzingen zu einem Brand. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Nahe-Glan konnten das Feuer schnell löschen, sodass alle Bewohner unverletzt blieben. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei Bad ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:45

    POL-PIKIR: Schwerpunktkontrolle der Polizei zu Handyverstößen und Winterbereifung

    Martinstein / Simmertal (ots) - Am heutigen Dienstag, den 07.01., führten Beamte der Polizeiinspektion Kirn im Frühdienst mehrere Verkehrskontrollen entlang der Bundesstraße 41 in den Ortslagen Martinstein und Simmertal durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag insbesondere auf der vorgeschriebenen Winterbereifung, sowie auf der Ablenkung von Fahrzeugführern durch ...

    mehr
