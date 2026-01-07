PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Dachstuhlbrand in Monzingen - Bewohner unverletzt

Monzingen (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr kam es im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Monzingen zu einem Brand. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Nahe-Glan konnten das Feuer schnell löschen, sodass alle Bewohner unverletzt blieben. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Auslösers.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

