Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Hauseingangstür - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am 04.01.2026 gegen 22:00 Uhr kam es an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Binger Landstraße in Kirn zu einer Sachbeschädigung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch einen bislang unbekannten Täter das Glaselement der Hauseingangstür beschädigt. Bei dem doppelt verglasten Glaselement wurde eine der beiden Glasscheiben zerstört.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

