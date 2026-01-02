Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zahlreiche Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn - Winterliche Straßenverhältnisse sorgen für Verkehrsbehinderungen

Kirn/Bad Sobernheim (ots)

Im Laufe des Tages kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse. Insgesamt wurden zehn Verkehrsunfälle registriert (Stand 18:00 Uhr), bei denen es ausschließlich zu Sachschäden kam. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Besonders betroffen war der Bereich Bad Sobernheim, wo es infolge von starkem Schneefall und Straßenglätte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Auf der Bundesstraße 41 blieben mehrere Lastkraftwagen an Steigungsstrecken liegen, da diese die Anhöhen nicht mehr bewältigen konnten. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei geräumt und abgestreut werden, um die Weiterfahrt der Fahrzeuge wieder zu ermöglichen. Darüber hinaus gerieten mehrere Fahrzeuge infolge der Glätte in den Straßengraben. Sach- oder Personenschäden entstanden hierbei nicht. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst aus ihrer Lage befreit werden. Polizei und Straßenmeisterei waren über mehrere Stunden hinweg im Dauereinsatz. Zur Bewältigung der Einsatzlage wurde die Polizeiinspektion Kirn zusätzlich durch einen Hundeführer des Polizeipräsidiums Mainz unterstützt. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den winterlichen Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten und auf eine geeignete Bereifung zu achten.

