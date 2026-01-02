PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zahlreiche Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn - Winterliche Straßenverhältnisse sorgen für Verkehrsbehinderungen

Kirn/Bad Sobernheim (ots)

Im Laufe des Tages kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse. Insgesamt wurden zehn Verkehrsunfälle registriert (Stand 18:00 Uhr), bei denen es ausschließlich zu Sachschäden kam. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Besonders betroffen war der Bereich Bad Sobernheim, wo es infolge von starkem Schneefall und Straßenglätte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Auf der Bundesstraße 41 blieben mehrere Lastkraftwagen an Steigungsstrecken liegen, da diese die Anhöhen nicht mehr bewältigen konnten. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei geräumt und abgestreut werden, um die Weiterfahrt der Fahrzeuge wieder zu ermöglichen. Darüber hinaus gerieten mehrere Fahrzeuge infolge der Glätte in den Straßengraben. Sach- oder Personenschäden entstanden hierbei nicht. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst aus ihrer Lage befreit werden. Polizei und Straßenmeisterei waren über mehrere Stunden hinweg im Dauereinsatz. Zur Bewältigung der Einsatzlage wurde die Polizeiinspektion Kirn zusätzlich durch einen Hundeführer des Polizeipräsidiums Mainz unterstützt. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den winterlichen Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten und auf eine geeignete Bereifung zu achten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 05:03

    POL-PIKIR: Bilanz der Silvesternacht bei der PI Kirn

    Kirn (ots) - Die Silvesternacht begann für die Polizei Kirn zunächst relativ ereignisarm. Den Auftakt machte gegen 18:30 Uhr ein Wildunfall zwischen Heimweiler und Limbach. Das beteiligte Reh rannte nach der Kollision mit dem PKW in den Wald davon, während am Fahrzeug leichter Sachschaden entstand. Gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Turnstraße in Kirn vor einer dortigen Gaststätte eine Verkehrsunfallflucht. ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 17:24

    POL-PIKIR: Verkehrsüberwachung

    Kirn (ots) - Auch "zwischen den Jahren" überwacht die Polizei den Fahrzeugverkehr und damit einhergehend die Verkehrssicherheit und das Einhalten von verkehrsrechtlichen Bestimmungen. So führten am heutigen Vormittag mehrere Einsatzkräfte im Kirner Stadtgebiet "verdachtsunabhängige" Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten einige geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, z.B. unterließen Fahrzeugführende die notwendige Ladungssicherung beim Transport ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:32

    POL-PIKIR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Königsberger Straße in Kirn

    Kirn (ots) - Kirn - Am 29. Dezember 2025, zwischen 13:00 Uhr und 30. Dezember 2025, 10:45 Uhr, kam es in der Königsberger Straße in Kirn zu einer Sachbeschädigung an einem Renault-Fahrzeug. Der unbekannte Tatverdächtige beschädigte das Fahrzeug, indem er mit einem Schlüssel oder einem vergleichbaren Gegenstand nahezu die gesamte Fahrerseite zerkratzte. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren