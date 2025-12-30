PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsüberwachung

Kirn (ots)

Auch "zwischen den Jahren" überwacht die Polizei den Fahrzeugverkehr und damit einhergehend die Verkehrssicherheit und das Einhalten von verkehrsrechtlichen Bestimmungen. So führten am heutigen Vormittag mehrere Einsatzkräfte im Kirner Stadtgebiet "verdachtsunabhängige" Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten einige geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, z.B. unterließen Fahrzeugführende die notwendige Ladungssicherung beim Transport mehrerer Getränkekisten oder waren mit defekter Fahrzeugbeleuchtung unterwegs. Auffällig war, dass direkt mehrere Fahrzeugführende ihre mitzuführenden Dokumente (Führerschein, Fahrzeugschein, ggf. Allgemeine Betriebserlaubnis) nicht vorweisen konnten. Dies erfüllt nicht nur einen im Bußgeldkatalog aufgeführten Verwarnungstatbestand, es bedeutet für die kontrollierte Person auch eine wesentlich längere Zeit in der Kontrolle, da umfangreiche Abfragen im EDV-System getätigt und Kontrollaufforderungen ausgestellt werden müssen. Aus der Kontrollmaßnahme resultierten letztlich sieben Mängelberichte/Kontrollaufforderungen, anhand dieser die Polizei das Beheben kleinerer Mängel oder das nachträgliche Vorzeigen nicht mitgeführter Dokumente nachvollziehbar überwacht. Schwerwiegende Verstöße mussten erfreulicherweise nicht beanstandet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:32

    POL-PIKIR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Königsberger Straße in Kirn

    Kirn (ots) - Kirn - Am 29. Dezember 2025, zwischen 13:00 Uhr und 30. Dezember 2025, 10:45 Uhr, kam es in der Königsberger Straße in Kirn zu einer Sachbeschädigung an einem Renault-Fahrzeug. Der unbekannte Tatverdächtige beschädigte das Fahrzeug, indem er mit einem Schlüssel oder einem vergleichbaren Gegenstand nahezu die gesamte Fahrerseite zerkratzte. Die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 01:34

    POL-PIKIR: Störender Lärm durch driftende Fahrzeuge

    Kirn - Kyrau (ots) - Am Abend des 30.12.2025 wird die Polizei Kirn durch Anwohner auf driftende Fahrzeuge auf der Kyrau in Kirn aufmerksam gemacht. Insbesondere der hierdurch entstehende Lärm der quietschenden Reifen sowie der aufheulenden Motoren ist für die Anwohner störend. Durch die eingesetzte Streife werden mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen auf der Kyrau angetroffen und kontrolliert. Bei vier der ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 01:15

    POL-PIKIR: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

    Bad Sobernheim, Monzinger Straße (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle am späten Abend des 26.12.2025 bei dem 42-Jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf möglichen BtM-Einfluss fest. Aufgrund des Anfangsverdachts der Fahruntüchtigkeit wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus führte der Mann aus der Verbandsgemeinde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren