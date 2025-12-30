PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Königsberger Straße in Kirn

Kirn (ots)

Kirn - Am 29. Dezember 2025, zwischen 13:00 Uhr und 30. Dezember 2025, 10:45 Uhr, kam es in der Königsberger Straße in Kirn zu einer Sachbeschädigung an einem Renault-Fahrzeug. Der unbekannte Tatverdächtige beschädigte das Fahrzeug, indem er mit einem Schlüssel oder einem vergleichbaren Gegenstand nahezu die gesamte Fahrerseite zerkratzte.

Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Die Polizeiinspektion Kirn bedankt sich im Voraus für alle Hinweise und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit in der Region.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

