Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Bad Sobernheim, Monzinger Straße (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle am späten Abend des 26.12.2025 bei dem 42-Jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf möglichen BtM-Einfluss fest. Aufgrund des Anfangsverdachts der Fahruntüchtigkeit wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus führte der Mann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ein Faustmesser mit sich. Dieses wurde umgehend sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell