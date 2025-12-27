PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Bad Sobernheim, Monzinger Straße (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle am späten Abend des 26.12.2025 bei dem 42-Jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf möglichen BtM-Einfluss fest. Aufgrund des Anfangsverdachts der Fahruntüchtigkeit wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus führte der Mann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ein Faustmesser mit sich. Dieses wurde umgehend sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 12:05

    POL-PIKIR: Diebstahl aus Kühlwagen

    Kirn (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es in der Nacht vom 22.12.2025 auf den 23.12.2025 in der Innenstadt in Kirn. Hierbei brachen bislang unbekannte Täter in einen, mittels Vorhängeschloss gesicherten, Kühlwagen ein. Die Täter entwendeten dabei mehrere Kisten Cola und Bier. Aktuell liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 02:07

    POL-PIKIR: Verunfallter und nicht zugelassener PKW im Straßengraben festgestellt - Zeugenaufruf

    B421 bei Kellenbach (ots) - Am Samstag, dem 20.12.2025, gegen 23:57 Uhr wurde hiesige Polizeidienststelle über einen verunfallten Pkw auf der B421 zwischen Heinzenberg und Kellenbach informiert, der sich halb im Straßengraben und halb auf der Fahrbahn befand. Das Fahrzeug befand sich auf unmittelbarer Höhe des Parkplatzes zwischen den beiden genannten Ortslagen. Ein ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 01:00

    POL-PIKIR: Polizei kann verdächtige Person stellen

    Kirn, Auf der Schanze (ots) - Gegen 21 Uhr meldete am Sonntagabend eine Anwohnerin, dass sie soeben auf den Außenkameras ihres Hauses beobachtet hätte, wie eine männliche Person offenbar versuchte, in ihr Haus zu gelangen. Der Mann habe ihr Grundstück betreten, an der Haustür gerüttelt und sich auch in den rückwärtigen Bereich des Anwesens begeben. Vermutlich insbesondere deswegen, weil installierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren