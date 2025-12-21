PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verunfallter und nicht zugelassener PKW im Straßengraben festgestellt - Zeugenaufruf

B421 bei Kellenbach (ots)

Am Samstag, dem 20.12.2025, gegen 23:57 Uhr wurde hiesige Polizeidienststelle über einen verunfallten Pkw auf der B421 zwischen Heinzenberg und Kellenbach informiert, der sich halb im Straßengraben und halb auf der Fahrbahn befand. Das Fahrzeug befand sich auf unmittelbarer Höhe des Parkplatzes zwischen den beiden genannten Ortslagen.

Ein Verantwortlicher oder Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Der verunfallte PKW wurde durch den Verursacher unverschlossen an der Örtlichkeit belassen.

Im Rahmen der bereits durchgeführten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Fahrzeug des Fabrikats Opel zum Zeitpunkt des Unfallereignisses nicht zugelassen war.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Angaben zum Fahrzeug, dessen Nutzung oder zum Abstellen machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Kirn unter der Telefonnummer 06752/1560 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

