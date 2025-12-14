PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Substanzen

Bad Sobernheim, Westtangente (ots)

Gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, dass im Bereich der Westtangente beim Abfahren von der B41 von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert sei. Weitere Fahrzeuge seien nicht involviert. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die eingesetzte Streifenbesatzung Anzeichen von BtM-Einfluss beim unverletzten Fahrzeugführer feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, er verlief positiv auf die Stoffgruppe "THC". Der 18-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

