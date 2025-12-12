PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Briefkasten durch Sprengkörper beschädigt

Bad Sobernheim / Odernheim am Glan (ots)

Am Freitag, gegen 17 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Notrufe, in denen Bürger vermeintliche Schuss- und Explosionsgeräusche im Bereich Bad Sobernheim und Odernheim am Glan meldeten. Eine betroffene Person berichtete, dass ihr Briefkasten in Odernheim am Glan durch einen Sprengkörper nicht unerheblich beschädigt wurde. Die eingesetzten Beamten der Polizei Kirn konnten die Schäden vor Ort bestätigen.

Laut den Angaben der Anrufer und der Geschädigten kam es zu insgesamt fünf Explosionen, deren Ursprung bislang unklar bleibt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Geschädigte, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:37

    POL-PIKIR: Ahndung zahlreicher Geschwindigkeitsübertretungen

    B41, Weiler bei Monzingen (ots) - Am heutigen Tag wurden zum wiederholten Mal Geschwindigkeitsmessungen an der B41 im Bereich Weiler bei Monzingen durchgeführt. Hierfür erhielt hiesige Dienststelle personelle Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik & Technik. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mussten in einem Zeitraum von wenigen Stunden 12 Verstöße geahndet werden. Der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 21:09

    POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Bad Sobernheim

    Bad Sobernheim (ots) - Am Donnerstagabend, den 11.12.2025 gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Fahrer eines Kia aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan die Dammstraße in Fahrtrichtung Meddersheimer Straße. Zur gleichen Zeit näherte sich eine 29-jährige Fahrerin eines Opel, die die Meddersheimer Straße aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bahnhofstraße befuhr. An der Einmündung zur Meddersheimer Straße ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 17:42

    POL-PIKIR: Unfall beim Ausparken - Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis

    Kirn (ots) - Am 09.12.2025 wird der Polizei Kirn vormittags ein Verkehrsunfall in der Obersteiner Straße gemeldet. Der 19-jährige Unfallverursacher beschädigt beim Ausparken mit seinem Dacia einen in der Nachbarparklücke geparkten Toyota. Im Rahmen der Unfallaufnahme fällt den aufnehmenden Beamten auf, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der notwendigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren