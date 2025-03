POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht von Montag (10.03.2025) auf Dienstag (11.03.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Audi A6 in der Mondstraße Ecke Steinmetzstraße. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 17.00 Uhr parkte der Fahrer des Audis sein Auto am rechten Fahrbahnrand. Als er am nächsten ...

mehr