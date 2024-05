LPI-EF: Vorfahrtsfehler führt zu Strafanzeige

Erfurt (ots) - Auf zwei hochwertige Fahrräder hatten es Einbrecher von Mittwoch zu Donnerstag in Erfurt abgesehen. In der Grubenstraße drangen die Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen ein E-Bike "Cube Stereo Hybrid HPC Action Team" im Wert von 7.000 Euro. In der Bodestraße entwendeten Unbekannte aus einer Tiefgarage ein Mountainbike "Cube Reaction Hybrid Pro 625 Allroa" im Wert von über 3.000 ...

