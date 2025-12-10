PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall beim Ausparken - Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis

Kirn (ots)

Am 09.12.2025 wird der Polizei Kirn vormittags ein Verkehrsunfall in der Obersteiner Straße gemeldet. Der 19-jährige Unfallverursacher beschädigt beim Ausparken mit seinem Dacia einen in der Nachbarparklücke geparkten Toyota. Im Rahmen der Unfallaufnahme fällt den aufnehmenden Beamten auf, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist. Dieser wird sich nun dem Vorwurf des "Fahren ohne Fahrerlaubnis", gem. §21 StVG, stellen müssen.

Weiterhin wird gegen die Fahrzeughalterin des unfallverursachenden PKW´s aufgrund des Verdachtes des "Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis", ebenfalls nach §21 StVG, ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

