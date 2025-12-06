PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Bewurf fahrender Fahrzeuge durch Jugendliche

Simmertal (ots)

Bereits am Freitagabend, 28.11.2025, warfen drei, derzeit noch unbekannte Jugendliche gegen 18:20 Uhr in Simmertal mit unbekannten Gegenständen auf einen fahrenden PKW, der in diesem Moment den Kreisverkehr Hauptstraße / Im Grund passierte. Anschließend flüchteten sie fußläufig in Richtung Ulrich-Fabry-Straße. Am Fahrzeug des 29-jährigen Anzeigenerstatters entstand Sachschaden in Form von einer Delle. Durch ihn wurden zwischenzeitlich eigene Nachforschungen betrieben, demnach wurden unbestätigten Angaben zufolge offenbar weitere Fahrzeuge an diesem Abend beworfen. Die Polizei Kirn erbittet Hinweise zu den drei als "Jugendliche" beschriebenen Personen, gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Sachbeschädigung eingeleitet. Darüber hinaus können auch weitere Verkehrsteilnehmer Kontakt zu hiesiger Dienststelle aufnehmen, die von Bewurf betroffen waren - unabhängig davon, ob Sachschaden entstanden ist oder nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

