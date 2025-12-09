Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Pkw vermutlich durch Schüsse aus einer Softair-Waffe beschädigt

Kirn (ots)

Auf rund 2000 Euro schätzte ein 66-jähriger Mann aus Kirn den Schaden an seinem roten Opel Astra, weshalb er bei der Polizei Anzeige erstattete. Seinen Pkw hatte er am gestrigen Montag gegen 17 Uhr in der Linken Hahnenbachstraße abgestellt und am heutigen Vormittag die Beschädigungen an der Heckscheibe und einer Rückleuchte sowie Kratzer im Lack des Kofferraumdeckels bemerkt.

Bislang liegen keine Zeugen- oder Täterhinweise vor.

Anwohner oder sonstige Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in der fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Linken Hahnenbachstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Ebenso wäre die Polizei an Hinweisen interessiert, wer im Bereich der Tatörtlichkeit über eine solche Luftdruckwaffe, mit der kleine Plastikkügelchen verschossen werden, verfügt.

