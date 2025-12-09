PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Pkw vermutlich durch Schüsse aus einer Softair-Waffe beschädigt

Kirn (ots)

Auf rund 2000 Euro schätzte ein 66-jähriger Mann aus Kirn den Schaden an seinem roten Opel Astra, weshalb er bei der Polizei Anzeige erstattete. Seinen Pkw hatte er am gestrigen Montag gegen 17 Uhr in der Linken Hahnenbachstraße abgestellt und am heutigen Vormittag die Beschädigungen an der Heckscheibe und einer Rückleuchte sowie Kratzer im Lack des Kofferraumdeckels bemerkt.

Bislang liegen keine Zeugen- oder Täterhinweise vor.

Anwohner oder sonstige Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in der fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Linken Hahnenbachstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Ebenso wäre die Polizei an Hinweisen interessiert, wer im Bereich der Tatörtlichkeit über eine solche Luftdruckwaffe, mit der kleine Plastikkügelchen verschossen werden, verfügt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 11:49

    POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Bewurf fahrender Fahrzeuge durch Jugendliche

    Simmertal (ots) - Bereits am Freitagabend, 28.11.2025, warfen drei, derzeit noch unbekannte Jugendliche gegen 18:20 Uhr in Simmertal mit unbekannten Gegenständen auf einen fahrenden PKW, der in diesem Moment den Kreisverkehr Hauptstraße / Im Grund passierte. Anschließend flüchteten sie fußläufig in Richtung Ulrich-Fabry-Straße. Am Fahrzeug des 29-jährigen ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:01

    POL-PIKIR: Gefährliches Kraftfahrzeugrennen auf der B41

    Kirn / Bad Sobernheim (ots) - Am heutigen Freitag, dem 05.12.2025, lieferten sich gegen 09:40 Uhr zwei PKW des Typs Dacia Duster ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der B41. Die Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße aus Richtung Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Bad Kreuznach und fielen dabei durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit sowie waghalsige Überholmanöver auf. Hierbei überholten sie sowohl sich gegenseitig ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:50

    POL-PIKIR: Einbrüche in Wohnmobile im Stadtgebiet - identischer Modus Operandi

    Kirn - Dhauner Straße und Friedrichstraße (ots) - Der Polizei Kirn wurden in kurzer Zeit bereits zwei Einbrüche in Wohnmobile im Stadtgebiet gemeldet. Im ersten Fall wurde in der Nacht vom 28.11. auf den 29.11. in ein in der Dhauner Straße abgestelltes Wohnmobil eingebrochen. Offensichtlich wurde hier nichts entwendet. Allerdings wurde das Wohnmobil selbst sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren