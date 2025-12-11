Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Bad Sobernheim

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstagabend, den 11.12.2025 gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Fahrer eines Kia aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan die Dammstraße in Fahrtrichtung Meddersheimer Straße. Zur gleichen Zeit näherte sich eine 29-jährige Fahrerin eines Opel, die die Meddersheimer Straße aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bahnhofstraße befuhr.

An der Einmündung zur Meddersheimer Straße missachtete der 77-Jährige das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt achten") und übersah das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug der 29-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Den Unfallverursacher erwartet ein empfindliches Bußgeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell