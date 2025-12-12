Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ahndung zahlreicher Geschwindigkeitsübertretungen

B41, Weiler bei Monzingen (ots)

Am heutigen Tag wurden zum wiederholten Mal Geschwindigkeitsmessungen an der B41 im Bereich Weiler bei Monzingen durchgeführt. Hierfür erhielt hiesige Dienststelle personelle Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik & Technik. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mussten in einem Zeitraum von wenigen Stunden 12 Verstöße geahndet werden. Der "tagesschnellste" Fahrzeugführer wurde mit einer Geschwindigkeit von 151 km/h gemessen, ihn erwartet nun voraussichtlich ein einmonatiges Fahrverbot, ein durchaus empfindliches Bußgeld in Höhe von 320 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Überhöhte, bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist weiterhin eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr, im Rahmen der alltäglichen Verkehrssicherheitsarbeit wird die Polizei daher auch künftig derartige Kontrollen durchführen.

