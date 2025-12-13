PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt unter Alkohol- und möglichem Cannabiseinfluss - keine gültige Fahrerlaubnis

Gem.Kirn (ots)

Am Freitagabend, den 12.12.2025, kontrollierte eine Streifenbesatzung gegen 22:08 Uhr einen Mercedes auf der B41 zwischen Kirn und Kirnsulzbach. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des 27-jährigen Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille.

Darüber hinaus stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf einen möglichen Cannabiskonsum hindeuteten. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen, um die genaue Beeinflussung durch Alkohol und berauschende Mittel festzustellen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, wurde zur Sicherung des folgenden Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

