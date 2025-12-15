PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIKIR: Polizei kann verdächtige Person stellen

Kirn, Auf der Schanze (ots)

Gegen 21 Uhr meldete am Sonntagabend eine Anwohnerin, dass sie soeben auf den Außenkameras ihres Hauses beobachtet hätte, wie eine männliche Person offenbar versuchte, in ihr Haus zu gelangen. Der Mann habe ihr Grundstück betreten, an der Haustür gerüttelt und sich auch in den rückwärtigen Bereich des Anwesens begeben. Vermutlich insbesondere deswegen, weil installierte Bewegungsmelder die Außenbeleuchtung aktiviert hätten, ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und entfernte sich fußläufig von der Tatörtlichkeit. Eine unmittelbar entsandte Streifenbesatzung konnte anhand der guten Personenbeschreibung kurz darauf die verdächtige Person im Nahbereich stellen und zunächst zur Dienststelle sistieren. Im Rahmen der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände konnten bei ihm geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der polizeibekannte 36-Jährige aus der VG Kirner-Land wurde erkennungsdienstlich behandelt und Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch sowie Verstoß BtMG gegen ihn gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

