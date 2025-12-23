PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus Kühlwagen

Kirn (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es in der Nacht vom 22.12.2025 auf den 23.12.2025 in der Innenstadt in Kirn. Hierbei brachen bislang unbekannte Täter in einen, mittels Vorhängeschloss gesicherten, Kühlwagen ein. Die Täter entwendeten dabei mehrere Kisten Cola und Bier.

Aktuell liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Kirn unter der Tel. 06752/156-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

