Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Störender Lärm durch driftende Fahrzeuge

Kirn - Kyrau (ots)

Am Abend des 30.12.2025 wird die Polizei Kirn durch Anwohner auf driftende Fahrzeuge auf der Kyrau in Kirn aufmerksam gemacht. Insbesondere der hierdurch entstehende Lärm der quietschenden Reifen sowie der aufheulenden Motoren ist für die Anwohner störend. Durch die eingesetzte Streife werden mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen auf der Kyrau angetroffen und kontrolliert.

Bei vier der angetroffenen Fahrzeugführern erhärtete sich der Verdacht des vorherigen Driftens, weshalb diese sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit entsprechendem Bußgeld stellen müssen. Einer dieser Querfahrenden befindet sich zudem noch in der Probezeit.

Zwar wurde durch die Fahrmanöver niemand gefährdet, dennoch handelt es sich bei der "Kyrau" (Busbahnhof) um öffentlichen Verkehrsraum, weshalb auch durch die Beamten entsprechende Sensibilisierungsgespräche mit den Anwesenden geführt wurden.

Fazit: "fährst du quer, bezahlst du mehr".

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

