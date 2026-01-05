Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Oberhausen - Lkw-Fahrer ermittelt

Oberhausen bei Kirn (ots)

Am Sonntagabend, dem 04.01.2025, kam es gegen 19:40 Uhr in der Soonwaldstraße (K5) in Oberhausen zu einer Verkehrsunfallflucht im Zusammenhang mit einem polnischen Lkw-Gespann.

Ein 46-jähriger kirgisischer Staatsbürger befuhr mit einer Zugmaschine samt Anhänger zunächst einen Wirtschaftsweg und bog anschließend nach rechts in die Soonwaldstraße in Fahrtrichtung Kirn ein. Beim Abbiegevorgang überfuhr der Fahrer mit dem Anhänger einen einbetonierten Absperrpfosten, der sich auf der Grundstücksecke eines Anwesens befand.

Der Hauseigentümer beobachtete den Vorfall und nahm umgehend die Nachfahrt auf. Er folgte dem Lkw-Gespann bis in die Bahnhofstraße nach Kirn und verständigte zeitgleich die Polizei.

Der Lkw-Fahrer konnte unmittelbar vor der Polizeidienststelle angehalten und kontrolliert werden. Zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell