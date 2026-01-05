PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Oberhausen - Lkw-Fahrer ermittelt

Oberhausen bei Kirn (ots)

Am Sonntagabend, dem 04.01.2025, kam es gegen 19:40 Uhr in der Soonwaldstraße (K5) in Oberhausen zu einer Verkehrsunfallflucht im Zusammenhang mit einem polnischen Lkw-Gespann.

Ein 46-jähriger kirgisischer Staatsbürger befuhr mit einer Zugmaschine samt Anhänger zunächst einen Wirtschaftsweg und bog anschließend nach rechts in die Soonwaldstraße in Fahrtrichtung Kirn ein. Beim Abbiegevorgang überfuhr der Fahrer mit dem Anhänger einen einbetonierten Absperrpfosten, der sich auf der Grundstücksecke eines Anwesens befand.

Der Hauseigentümer beobachtete den Vorfall und nahm umgehend die Nachfahrt auf. Er folgte dem Lkw-Gespann bis in die Bahnhofstraße nach Kirn und verständigte zeitgleich die Polizei.

Der Lkw-Fahrer konnte unmittelbar vor der Polizeidienststelle angehalten und kontrolliert werden. Zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 05:03

    POL-PIKIR: Bilanz der Silvesternacht bei der PI Kirn

    Kirn (ots) - Die Silvesternacht begann für die Polizei Kirn zunächst relativ ereignisarm. Den Auftakt machte gegen 18:30 Uhr ein Wildunfall zwischen Heimweiler und Limbach. Das beteiligte Reh rannte nach der Kollision mit dem PKW in den Wald davon, während am Fahrzeug leichter Sachschaden entstand. Gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Turnstraße in Kirn vor einer dortigen Gaststätte eine Verkehrsunfallflucht. ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 17:24

    POL-PIKIR: Verkehrsüberwachung

    Kirn (ots) - Auch "zwischen den Jahren" überwacht die Polizei den Fahrzeugverkehr und damit einhergehend die Verkehrssicherheit und das Einhalten von verkehrsrechtlichen Bestimmungen. So führten am heutigen Vormittag mehrere Einsatzkräfte im Kirner Stadtgebiet "verdachtsunabhängige" Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten einige geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, z.B. unterließen Fahrzeugführende die notwendige Ladungssicherung beim Transport ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren