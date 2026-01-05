PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf der L229 bei Schwarzerden

Schwarzerden (ots)

Am Montagmorgen, den 05.01.2026, kam es gegen 08:40 Uhr auf der L229 zwischen Schwarzerden und Seesbach zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die L229 aus Richtung Schwarzerden kommend in Fahrtrichtung Seesbach. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug dann aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Rutschen. Dort geriet sie in den angrenzenden Grünstreifen und kam hier zum Stehen. Es entstand dabei ein Sachschaden von ca.8000 Euro. Die 24-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls vorsorglich im Einsatz vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

