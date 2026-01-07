Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schwerpunktkontrolle der Polizei zu Handyverstößen und Winterbereifung

Martinstein / Simmertal (ots)

Am heutigen Dienstag, den 07.01., führten Beamte der Polizeiinspektion Kirn im Frühdienst mehrere Verkehrskontrollen entlang der Bundesstraße 41 in den Ortslagen Martinstein und Simmertal durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag insbesondere auf der vorgeschriebenen Winterbereifung, sowie auf der Ablenkung von Fahrzeugführern durch die Nutzung mobiler Endgeräte während der Fahrt. Hintergrund der Maßnahmen war die aktuell winterliche Witterung sowie die weiterhin hohe Unfallgefahr durch Unachtsamkeit im Straßenverkehr. Im Rahmen der Kontrollen konnten durch die eingesetzten Beamten mehrere Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet werden. Die Verkehrsteilnehmer wurden zudem in Gesprächen für die Gefahren mangelnder Winterausrüstung und der Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer sensibilisiert. Ziel der Maßnahmen war es, auf die bestehenden Verkehrsrisiken aufmerksam zu machen und die Verkehrssicherheit zu fördern. Die Polizei Kirn beabsichtigt, auch zukünftig gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen durchzuführen.

