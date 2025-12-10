Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Herdecke - Baum fällt im dunklen um und Fahrradfahrerin kollidiert mit Baum

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde in den vergangenen Tagen zu mehreren unterschiedlichen Einsatzlagen alarmiert.

Am Montag kam es am Abend gegen 20:22 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Pflegeheim am Millöcker Weg. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte und einer umfassenden Erkundung stellte sich heraus, dass angebrannte Pfannkuchen die Brandmeldeanlage ausgelöst hatten. Eine Gefahr bestand nicht, sodass der Einsatz abgebrochen und die Anlage zurückgestellt wurde.

Am Dienstagmorgen um 6:51 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in das Waldgebiet Hellbracke alarmiert. Dort war eine Fahrrad-Fahrerin schwer verunfallt. Da die genaue Position zunächst nicht konkret war, musste die Einsatzstelle gesucht werden. Eine Passantin wies die Feuerwehr ein. Die Patientin wurde durch Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt. Nach ersten Erkenntnissen war kurz zuvor ein Baum umgestürzt, mit dem die Radfahrerin kollidierte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr zersägte den Baum und ließ durch das Ordnungsamt den Weg sperren. Weitere Gefahrenbäume wurden erkannt und müssen nun geprüft und ggf. beseitigt werden. Eine Stromleitung wurden durch den umgefallenen Baum ebenfalls beschädigt. Ein HLF sowie das geländegängige Mehrzweckfahrzeug waren neben Rettungswagen und Notarzt 60 Minuten im Einsatz.

Um 10:11 Uhr wurde der Leitstelle am Dienstag eine längere Ölspur gemeldet, die sich von der Gederner Straße über die Ender Talstraße bis zum Krankenhaus zog. Vor Ort konnte die Feuerwehr auch den Verursacher antreffen. Ein Fachunternehmen übernahm die Reinigung, während die Feuerwehr die Einsatzstelle mit Warnschildern absicherte. Auch das Ordnungsamt war hier an der Einsatzstelle und übernahm die Beauftragung des Reinigungsunternehmens.

Ein weiterer Einsatz folgte um 13:39 Uhr in der Goethestraße. Hier wurde eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr öffnete die betroffene Person die Tür jedoch eigenständig, sodass kein Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich war.

