Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Lange Nacht für die Feuerwehr Herdecke - Geruchsbelästigung im Bereich der Wetterstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

(GW) Um 21:19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Herdecke zu einer vermeintlichen Geruchsbelästigung in ein Mehrfamilienhaus an der Wetterstraße gerufen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde bereits auf der Straße eine deutliche Geruchsbelästigung wahrgenommen. Umgehend erkundeten mehrere Trupps die anliegenden Wohnhäuser. Auch in den drei Gebäuden wurde die Geruchsbelästigung festgestellt, jedoch konnte keine Ursache ausgemacht werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden zwei Gebäude präventiv geräumt, und die 31 Bewohner wurden zunächst in einem Linienbus und anschließend in einem nahen Vereinsheim untergebracht und betreut.

Mehrere Trupps der Feuerwehr unternahmen in zwei Einsatzabschnitten Messungen und Erkundungen im Kanalnetz der Wetterstraße, Gartenstraße, Ruhrstraße, Schillerstraße, Ringstraße und Mühlenstraße. Unterstützt wurden sie dabei von fachkundigen Personen der Stadt Herdecke - Kanalabteilung. Der Einsatz wurde über zwei Einsatzleitwagen der Feuerwehr koordiniert und dokumentiert. Auch das Ordnungsamt war zur Unterstützung an der Einsatzstelle. Die Wetterstraße war für den Einsatzzeitraum auch durch Unterstützung der Polizei vollständig gesperrt.

Ohne nennenswerte Messergebnisse wurde der Einsatz kurz vor 1 Uhr abgebrochen.

Parallel ereigneten sich zwei weitere Einsätze. Diese wurden von der Wachbesetzung abgearbeitet. Jeweils ein Löschfahrzeug leistete in Form eines First Responders Erste Hilfe in der Freiligrathstraße sowie an der Straße Herdecker Bach und überbrückte mit qualifiziertem Personal die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens.

Schlussendlich waren 46 Einsatzkräfte von 21:19 Uhr bis 1:15 Uhr im Einsatz. Dies zeigt und verdeutlicht die vielfältige Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell